因應國軍桃園總醫院確診人數一再提高，桃園市長鄭文燦25日決定將醫院醫療量能降載到最低，國軍桃園總醫院指出，依中央防疫指導，至7月9日止除紅區內科主治醫師全面暫停外，各科主治醫師將以每周1診次降載服務量能。

國軍桃園總醫院相關確診人數25日累計達30人，鄭文燦視察醫院後決定將醫院降載，對此國軍桃園總醫院說明，依中央防疫指導，除紅區內科主治醫師至7月9日止暫停門診與例行性檢查外，各科其餘主治醫師7月9日前以每周1診次的方式維持最低門診量能，保障南桃園鄉親慢性疾病藥物治療的需求。