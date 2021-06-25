兔子創意studio2 Animation Lab此次就展出了AR派對遊戲《八戒ARush》手遊，主打可多人現場AR對戰，希望透過此次展覽能夠將更多臺灣優秀IP角色推向國際。（兔子創意 studio2 Animation Lab提供）

3DV Pixel團隊將展出的「VR樣品屋」，讓賞屋者將能戴上互動裝置頭盔後，即可身歷其境體驗建案從外觀、大廳公設到室內的每一處空間，並與產品進行互動。（美商漢愛提供）

肯狄科研公司早以醫療應用而著名，可將VR應用在人體解剖與模擬、虛擬針灸等醫療培訓上。（肯狄科研提供）

雖然VR、AR都是近年才在消費者間興起的話題，但「Laval Virtual Europe」早於1999年以來就致力於VR虛擬實境和AR擴增實境的開創活動，讓XR的各種應用得以推廣到不同產業，像XR EXPRESS Taiwan此次就分別針對建築營造、房產、醫療照護、工業4.0 智慧製造、廣告行銷、遊戲以及影音娛樂等面向徵集參展團隊，以突顯臺灣新創團隊連結XR技術與產業的落地應用實力。

XR EXPRESS Taiwan計畫主持人謝京蓓就表示，隨著國內三級警戒，讓各產業的遠距或非接觸式的需求一步邁向剛需市場，沉浸式訓練相較以往也有更高的詢問度，如災害救災VR訓練系統等，「Laval Virtual每年夏天於歐洲皆聚集許多XR的指標性創作與應用，XR EXPRESS Taiwan今年第一次以線上主題館方式與6家國內優秀的XR新創團隊展出，在疫情期間拓展歐美知名度，並期待能有合作訂單。」

像是在疫情之中，VR、AR就可以成為各種產業的輔助工具，像3DV Pixel團隊將展出的「VR樣品屋」，讓賞屋者將能戴上互動裝置頭盔後，即可身歷其境體驗建案從外觀、大廳公設到室內的每一處空間，並與產品進行互動。還有如在醫療上就有肯狄科研公司，希望藉由線上展出與法國代理商共同開發當地客戶，並尋求歐洲他國的代理，其早以醫療應用而著名，像VR人體解剖與模擬訓練軟體「BodyMap」、身臨其境的虛擬針灸培訓軟體「AcuMap」，以及醫學影像融合與數位分身重建軟體「DigiTwin」等，讓VR也能應用在醫療上。

另外在娛樂方面，像為了擴大華語動畫的各種風格，已獲得多項國際獎項殊榮的兔子創意studio2 Animation Lab，除了專注動畫的原創、研究與開發，也保持開放思維接納任何動畫創作的可能性，其兼具商業市場與實驗藝術的動畫視覺與精良製作，吸引了許多關注以外，歷來各部商業作品也被認定為成功建立了新華語動畫風格。而此次就展出了AR派對遊戲《八戒ARush》，更由入圍金馬創投並於新加坡ATF Animation Pitch獲得首獎殊榮的動畫電影《八戒》延伸，推出此款可多人現場AR對戰的《八戒ARush》手遊，希望透過此次展覽能夠將更多臺灣優秀IP角色推向國際。

VR當然少不了遊戲方面的發展，像大型VR遊戲，包括模仿IPSC射擊訓練遊戲、考驗反應的人質拯救遊戲、訓練速度的喪屍遊戲以及4對4搶點式線上對戰遊戲等，像「VAR BOX」就為近期重點研發項目，將射擊運動與VR體驗結合，配合自家研發的VR震動手機移動程式，使玩家有更真實的互動射擊體驗，也希望透過「Laval Virtual Europe」提高曝光的機會。