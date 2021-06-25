由第九工作室研發、魔方數位代理營運的二次元策略攻防手遊《核芯：利希特》，即將在7月2日展開為期一週的Android首次刪檔封測，預計招募5000名玩家搶先體驗，今（25）日開放封測報名及Google Play預先註冊，凡參與活動並前往粉絲團招募貼文按讚，就有機會抽中MyCard 500點、遊戲週邊等多項好禮！

遊戲製作人表示，目前封測招募活動正火熱進行中，已有許多玩家紛紛到官方粉絲團簽到打卡，表達對遊戲的支持與期待！玩家可以透過首次封測遊玩完整的遊戲內容，更加深入了解《核芯：利希特》世界，同時也歡迎玩家給予我們寶貴的建議，讓遊戲在正式上線時，可以提供大家更好的體驗。

官方後續還將帶來更多劇情素材，遊戲內的卡牌角色被稱作“適格體”，都是通過特殊方法製造出來的人工智能，這其中藏有什麼秘密與算計，需待指揮官親自體驗《核芯：利希特》一探究竟。

遊戲劇情：瞳的誕生

鋼鐵機關陣營深入敵方核芯，攻破！

核芯：利希特》是一款玩法新穎有趣的策略向二次元手遊，不僅有精緻畫風及華麗卡牌之外，更要考驗指揮官運籌帷幄的能力，玩家在戰鬥過程中，需對已方「核芯」進行保護，並根據地形、敵方、中立資源等多方考量兵分多路，去攻擊敵方的「核芯」獲取勝利，這樣的策略玩法，相信可以帶給玩家高品質的遊戲體驗。

核芯攻防

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