飛兒樂團（F.I.R.）將在7月推出新專輯，團員阿沁、陳建寧先前飛往上海，目前自主隔離中，日前適逢阿沁的老婆花花28歲生日，阿沁雖然人在上海，先前邀請劉耕宏夫婦、宋米秦等好友以及20位親友一起錄製祝福影片，阿沁也親自彈唱生日快樂歌，選在午夜12點準時發文祝福，大方放閃。

阿沁透過遠端訂製精美的蛋糕、手工氣球花，當天由2位女兒花苞、朵朵把禮物藏起來，只為給老婆驚喜，阿沁也用遠端視訊方式，在線上與家人一起替老婆歡慶生日切蛋糕、許願。

阿沁隔離期間，每天都在寫歌、健身及專心減肥，在隔離14天狂瘦6公斤，身高177公分的他，目前體重70公斤，表示目標要瘦到67公斤目標，一直持續做核心運動，包括伏地挺身、仰臥起坐、開合跳等。

他們這次在大陸預計會待上半年，宣傳新專輯、商演等工作，行程滿檔，因此與家人長時間分隔2地，相當不捨，陳建寧說因為父母年紀大了，「我人在外頭就會很關心他們的健康狀況，每天早晚都視訊虛寒問暖，也關心家裡的生活所需」，他剛好趁隔離時，好好享受難得的空檔，花許多時間專心追劇，迷上看《東城奇案》、《黑錢勝地》等夯劇。