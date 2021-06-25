禾馨診所違規施打疫苗事件近來吵得沸沸揚揚，儘管院方不斷自清，甚至提出各種對話，最終仍遭台北市政府裁罰230萬，並取消疫苗合約資格。消息一出，有網友直搗禾馨執行長蘇怡寧的臉書砲轟，引發蘇怡寧的不滿，反嗆「垃圾就該待在垃圾桶」完便一秒封鎖，還以暗喻方式將其定位為柯粉PO文，指桑罵槐起台北市長柯文哲。

根據蘇怡寧在臉書的貼文、留言指出，有一名疑為柯粉的網友，進攻其臉書留言「以後不會來這裡，也會請親朋好友別來」、「不守規定的診所，有什麼好相信，自己不對還理直氣壯！？挺北市府啦！」接著還對自己的言論按個讚。

面對這般攻擊言論，除了其他網友打臉回應「整件事最差勁的就是北市府」外，蘇怡寧也立刻封鎖對方，同時不甘示弱的反擊疾呼「蚵仔煎快滾，這裡不歡迎你，我們也不缺你這種病人喔，我們這裡不看智能問題，我不穿高腰褲」，並坦言自己「我對髒東西真的沒辦法」，後續還將對粉專內的網友「精準匡列」，因為「垃圾就該待在垃圾桶，那才是你該去的地方，不要來這裡亂，這不是你該來的地方」。

不僅如此，蘇怡寧還強調自己「討厭蚵仔煎」、「不穿高腰褲」，按諷柯文哲「什麼樣的氣場就會吸引到什麼樣的支持者」，同時更高呼「來我地盤就是我說了算，有規定我一定要讓你說話嗎？我偏不，你咬我啊，是啊，我有潔癖，知道你還來？你說不知道那也無濟於事也不關我事我為啥要鳥你？不知是來亂幾點的，實在很犯X」。

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