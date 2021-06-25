有「人類最強Body」之稱的前AV女優沖田杏梨，擁有漂亮臉蛋與L級傲人上圍，曾在AV界掀起一陣旋風的她，還曾為一對巨乳投保1億日元，引發話題。引退5年多的沖田杏梨，近日更在微博上傳一段1分42秒影片，向粉絲們分享她的近況，還突然上演一個超撩人的性感開腿下蹲，讓網友歪樓直呼好大啊。

AV界的一代傳奇沖田杏梨，2016年宣布引退，並在隔年12月底結婚，目前已是1個女兒的媽媽。近日她還在微博上傳一段影片，向粉絲們分享自己近況，更誠意十足地用中文向大家打招呼：「大家好，好久不見，我是沖田杏梨，你好。」

沖田杏梨近日拍片向大陸粉絲報告近況。(取自沖田杏梨微博)

沖田杏梨性感下蹲，更顯身材性感。(取自沖田杏梨微博)

沖田杏梨用生澀的中文努力表達對大陸粉絲思念，表示她自2016年後就沒去大陸，很想大陸粉絲們，也很想念當地的菜餚，現在她很努力的工作，包括拍攝「動畫」，更嬌笑要網友別想歪，「不是你知道的動畫，不是不是。」

影片中的沖田杏梨打扮休閒，穿著短袖T包不住她火辣身材，更在講話一半時，突然從沙發滑下去，上演一個超誘人的開腿下蹲，讓大批網友看了瞬間暴動歪樓，直呼「有誰的注意力放在語言上呢。特別是下蹲那姿勢」、「注意力集中的地方不對」、「呼之欲出」、「好大」、「感覺地動山搖」。