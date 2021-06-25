北市疫情連環燒！北市議員許淑華踢爆，環南市場25日增加5例、累計32例確診，持續感染，黑數不斷增加，日前有名確診者的家人，繼續在市場擺攤，到底做好匡列隔離沒？痛批台北市長柯文哲嚴格控管都是做半套。市場處回應，全屬誤傳，如發現攤商或員工確診，確診者依衛生局規定隔離，攤位消毒後靜置3天。

許淑華指出，環南市場18日累計22例確診，19日增加1例、21日增加1例、22日增加3例、25日增加5例，迄今已32例，柯文哲大聲疾呼要嚴格控管人流、快篩打疫苗，但都是做半套，片面在記者會上宣布，都沒規畫好詳細細節，導致基層公務員措手不及，搞得「二二六六」。

「環南市場是下個北農未爆彈！」許淑華表示，環南市場2800名員工及攤商，被匡列的有1054人，現在快篩進度到底如何、做完沒？恐怕還有黑數到處流竄，將會導致確診數一直增加，她甚至到25日，還有接到民眾檢舉，雞肉批發業者的女兒疑似確診，家人卻還在市場內擺攤，市府到底做好匡列隔離了沒？

許淑華也炮轟， 北農已10幾年沒完整的造冊，臨時造冊是相當困難，市府光第一門檻「造冊」就沒好好落實，還需要員工、承銷商協助處理，快篩、隔離、打疫苗更無法到位，整個控管徹底失能，呼籲柯市府早早讓指揮中心接管吧！

市場處回應，此案全屬誤傳，依照市府現行作業原則，如發現攤商或員工確診，確診者依衛生局規定隔離，攤位消毒後靜置3天，市場每日營業結束後全場消毒，均有督導自治會依照SOP辦理。

市場處說，如有攤位出現確診者，但仍由其他家屬或員工進入營業的情況，經勸導不聽，依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，得處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，最重可處終止租約、收回攤位。