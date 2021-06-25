因疫情期間，大量警力投入疫調、司法相驗、協尋失聯染疫民眾等，加上三級警戒期間，民眾被要求儘量避免外出活動，青少年無法從事戶外活動，警政署表示，今年暑假的「青春專案」為兼顧防疫與少年保護並重，提供青少年健康安全環境，專案將重點規劃各縣市查緝製毒、供毒予青少年、違反兒童及少年性剝削防制條例、未成年犯嫌涉及集團性詐欺案件或擔任車手、參與網路賭博或提供網路空間供人賭博等，但考量基層員警防疫工作辛勞，今年特別免除專案評比，並要求各警察局妥適規劃勤務，勿自訂不合理的績效目標，造成員警額外的工作負擔。

警政署亦要求各警察局依轄區特性，發揮創意自行規劃辦理網路互動活動如：網路直播、結合線上手遊、辦理有獎徵答，或針對反毒、防詐、拒絕色情誘惑、防制網路賭博主題，辦理繪畫、徵文或宣導圖文等非群聚式主題競賽，以遵守中央流行疫情指揮中心防疫避免群聚規定，強調暑期保護青少年工作不會因防疫而停擺。