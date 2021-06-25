專案小組人員冒雨清運私菸。（海巡署偵防分署嘉義查緝隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

海巡署偵防分署嘉義查緝隊起獲9946箱走私菸品，是高雄港開港以來第二多的案件。（海巡署偵防分署嘉義查緝隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

海巡署偵防分署嘉義查緝隊日前接獲走私菸情資，報請雲林地方檢察署檢察官段可芳指揮偵辦，6日清晨在台南市安平外海登檢一艘蒙古及貨輪，初步檢視該船船艙後，現大量菸品，因疫情期間船員等皆先隔離，22日到高雄港第十號碼頭實施查艙，起獲9946箱走私菸品，是高雄港百年開港以來第二多的案件。

海巡署偵防分署嘉義查緝隊副隊長李水昇表示，私梟集團看準連假期間菸品需求上升，趁彩雲颱風席捲來台及防疫第三級警戒時，試圖從海外走私大量私菸，趁機獲取暴利，幸專案小組破解該集團運作模式，順利偵破本案，全案依違反菸酒管理法將羅姓船長及4名印尼籍船員移送雲林地方檢察署與函送高雄市政府裁罰。

李水昇說，偵辦過程因適逢國內防疫時處三級警戒期間，依據衛生福利部中央疫情指揮中心防疫指引，5名入境船員先行隔離14日，另依檢察官指示將涉案貨輪停泊海巡署高雄海巡隊碼頭，這次共查到9946箱，共計497萬3409包菸，以每包菸稅51.8元計算，若走私成功，保守估計國庫將減少2.5億餘元稅收。