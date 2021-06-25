電影《大尾鱸鰻2》編劇童一寧稱編劇擁有「撒豆成兵」的魔力，讓她心想事成。 （公視提供）

公視《一字千金妙筆生花風雲榜》邀作家與編劇們展開大對決。（公視提供）

公視《一字千金妙筆生花風雲榜》本周日晚8點播出編劇與作家大對決，《大尾鱸鰻2》編劇童一寧爆料，編劇擁有「撒豆成兵」的魔力，讓她心想事成，邀到金獎影帝曾志偉跨海演出香港黑幫老大；而《通靈少女》文化顧問索非亞的伶牙利齒，竟讓舌粲蓮花的主持人曾國城也難招架。

作家組邀請到出版過80本著作的知名作家廖輝英，以及索非亞、新生代韓風歐巴作家明星煌、小說家柳豫；編劇組除了童一寧，還有《流星花園》等偶像劇知名編劇毛訓容、公視夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的林珮瑜，以及橫跨影視與劇場的馮勃棣。

節目一開場，每位參賽者以一句成語分享自己的創作生涯，最令人驚訝的是，童一寧寫下的「撒豆成兵」，出自奇門盾甲中的法術，撒放的豆子，會吸引到天兵前來助陣作戰。她說，在寫《大尾鱸鰻2》劇本時，監製朱延平給她很大的創作空間，她自己偷加香港黑幫老大一角，並以曾志偉演出的樣貌來勾勒，沒想到，團隊竟真的邀請到曾志偉演出，童一寧笑說：「我說了曾志偉，就有曾志偉，編劇真的是個有法力的人。」

而林珮瑜提出的「雖死猶生」，更是貼近編劇的哲學。她引用法國著名文學理論家與評論家羅蘭巴特的名言：「文本生成，作者已死」，來描述在作品完成的當下，作者就已經「死去」，但編劇作品所傳達的想法、概念，可以透過導演、演員的演擇而新生，至於作品好與不好，則交由讀者、觀眾來評斷。

8位參賽者共比拼「團結一字」、「字有發揮2.0」、「字字珠璣」及「洞築機先」四關，「洞築機先」更是新一季的全新單元首次登場。「團結一字」是參賽者在20秒內，以三個或四個部件組成一字，童一寧不僅作答神速，而且幾乎全部答對，被譽為「神隊友」，而毛訓容不熟部件組成，又不諳答題系統操作，幾近崩潰，頻頻求援。

最有趣的是，在「日太立十」組成一字，索非亞情急下竟寫出「猩」字，曾國城笑虧：「猩字怎麼跑出來了？」靈媒索非亞說：「我看到的世界總是不一樣嘛！」笑翻全場，平常舌粲蓮花的曾國城也哈哈大笑說：「真的無法辯駁！」該集節目於本周日（6／27）晚8點於公視主頻播出，隔週六晚7點於公視3台播出，《公視＋》影音串流平台同步上架（https：／／bit.ly／31WJI0U）。