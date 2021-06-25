香港新任政務司長李家超是首位紀律部隊出身的政務司長，警務處長鄧炳強獲升任為保安局局長，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這次港府人事變動，是要強化政府維護國家安全和維護社會穩定能力。他認為政務官壟斷主要政府職位的時代已過去，北京中央及特區政府將來應會著重在不同部門及社會物色人才。

星島網報導，劉兆佳認為，反映中央期望維護國家安全的力量，不會因為臨近政府換屆而有影響，警告內外的敵對勢力不能夠在香港輕舉妄動。

劉兆佳說：「未來一年有三場選舉進行，要確保選舉穩定進行，不能讓外部敵對勢力搞破壞，加上美國壓制中國力度不斷增加，會否更令中央認為美國會利用香港作為對付中國的棋子，尤其由李家超出任政務司司長，以他的背景，更能領導、統籌協調政府各部門，共同做好維護國家安全和維護社會穩定工作 。」

劉兆佳又指，過去一年的社會事件中，只有警察「單打獨鬥」，不少政府部門皆以消極或逃避態度應對，而這次由非政務官出身官員出任政務司長，亦證明日後政務官難以壟斷政府高層或主要官員職位，但這不代表政務官重要性下降，只是未來要爭取晉升至更高層職位時，或面對更多競爭。

至於這次的人事任免是否反映下任特首人選的端倪，劉兆佳認為與特首選舉沒有關係，最重要是在政府換屆前，強化特區政府維護國安的力量。被問到張建宗被免去政務司長是否反映他任內較為軟弱，劉兆佳表示不想評論，但中央任命另一人，肯定是認為新人好過舊人。

對於日後是否有更多紀律部隊或國安系統的人士出任管治班子，劉兆佳認為未必，相信不論來自哪個政府部門或社會人士，只要忠誠及有魄力，均是人選的重要因素。