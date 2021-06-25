韓版《婚禮的那一天》由朴寶英、金英光主演。（車庫娛樂提供）

許光漢在首部主演陸片《你的婚禮》中飾演「游泳健將」周瀟齊，這對他來說可是一大挑戰，因兒時溺水，不諳水性的他，卻為戲挑戰一次又一次的跳水，他更說到：「對劇情有幫助我就跳」，也表示這是他花最多精力及心力的電影。導演也對他稱讚有加，直誇他是非常豁出去的演員，為戲付出所有，接著表示有一場許光漢的哭戲讓他印象深刻，在開拍前大家都找不到他，當他回來時已經進入到角色，將角色抑制不住的崩潰狀態表現得淋漓盡致。

該片拍攝長達59天，對許光漢來說他像是與「周瀟齊」共同度過了這15年，「每場戀愛的確都會有它的苦澀、痛苦之處，但一定也有它美好跟甜美的地方」。片中電力全開，在一場游泳池的戲結束後，許光漢對著章若楠說到：「你看我有點鷹勾鼻，那妳知道妳的是什麼嗎？」章若楠笑而不答，許光漢竟接著說：「妳是我北鼻」，講完後更是害羞地大笑逃跑。之後每每有機會，2人都會互相PK蒐集到的「撩妹金句」比戰鬥力，可見在拍攝期間培養了極好的默契與感情。

電影改編自韓片《婚禮的那一天》講述高中時期，功課不好、整天打架鬧事的體育生周瀟齊（許光漢 飾）對轉學生尤詠慈（章若楠 飾）一見鍾情；年少懵懂的周瀟齊純純愛戀著尤詠慈，他默默守護，卻換來尤詠慈的不告而別。一段長達15年的愛情故事即將展開，你的婚禮，也是我的成人禮。導演更說到：「我們最想說的是總會遇到一個人值得你奮不顧身，因為你愛一個人會變成更好的自己 。」《你的婚禮》將在7月9日於GP＋線上影音、中華電信MOD、HamiVideo同步上線。韓版也在GP＋線上影音看的到。