光學二哥玉晶光（3406）史上最高股利來了，玉晶光25日召開董事會宣布，10元現金股利擬於8月26日發放，另除息交易日為7月29日，除息基準日為8月4日。

玉晶光去年獲利飆新高，以累計稅後盈餘 30.56億元，EPS27.42元，寫下新高紀錄，雖因考量到日後仍有擴產需求，僅配發10元現金股利，派發率僅36.47％，不過股利仍寫下歷史新高，以25日收盤價588元換算，現金殖利率為1.7％。