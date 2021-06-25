玉晶光董事會通過 8／26發現金股利 21:412021/06/25 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光學二哥玉晶光（3406）史上最高股利來了，玉晶光25日召開董事會宣布，10元現金股利擬於8月26日發放，另除息交易日為7月29日，除息基準日為8月4日。 玉晶光去年獲利飆新高，以累計稅後盈餘 30.56億元，EPS27.42元，寫下新高紀錄，雖因考量到日後仍有擴產需求，僅配發10元現金股利，派發率僅36.47％，不過股利仍寫下歷史新高，以25日收盤價588元換算，現金殖利率為1.7％。 櫃買25日董事會通過華景電通及振宇五金兩公司上櫃案 《集中市場》航運股揚帆 外資連3買 #玉晶光 #元現金股利 #股利 #董事會通過 #發現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金元達金屬斥資11億 打造金屬熱處理加工全球營運中心 22:252021/06/25 財經 華南永昌投信通過胡婷俐代理總經理職務 19:002021/06/25 財經 美銀行通過壓力測試 可恢復派息、庫藏股 19:112021/06/25 財經 《國際金融》聯準會比讚 23家銀行壓力測試全PASS 16:162021/06/25 財經 從小琉球擴散至車城外海 中油外洩油汙面積達290平方公里 22:522021/06/25 社會 1分鐘讀財經》空單爆了 專家：航運死空頭小心滅頂 08:292021/06/25 財經 姑嫂爭婆婆遺產 憑結婚照成功保住嫁妝 17:562021/06/25 社會 中租前五月稅後賺85.1億 攀峰 04:102021/06/25 金融．稅務 工具機廠新虎將在台中設2廠 「投資臺灣三大方案」累計918家 21:302021/06/25 財經 《其他股》嘉威今現增除權 併購＋景氣推進第2、3季淡季不淡 09:282021/06/25 財經 北市教育委員一致不同意大巨蛋服務費追加 13:332021/06/25 政治 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 這類股將摧毀真正投資！市場逼近崩潰 空頭點名3大泡沫股 - 財經 走出台積電瑜亮情節 聯電關鍵數字飆5倍 董座一句話吐心聲 - 財經 比特幣挫咧等？專家鐵口直斷：價值朝零下探 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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