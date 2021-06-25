比特幣跌破3萬美元，創1月以來首見，引發市場高度關注，主要是比特幣於4月中旬高點，從約6.4萬美元一路狂瀉至3萬美元，價格幾近腰斬，摩根大通（JP Morgan）警告，比特幣雖然經歷了暴跌，但灰度比特幣信託基金（GBTC）6月的鎖定期如臨將至，投資人拋售潮可能會導致比特幣再度面臨壓力，引發劇烈震盪。

比特幣自4月中旬觸及近6.5萬美元以來，一路跌跌撞撞慘跌了約50%，6月22日盤中一度跌破3萬美元關卡，有專家認為，比特幣不僅未能重新站回4萬美元的關卡，連3萬美元都難守，恐難以在2萬美元附近找到支撐。

《MarketWatch》報導，摩根大通由Nikolaos Panigirtzoglou領銜的一眾分析師表示，比特幣面臨最新的挑戰是，GBTC的資產淨值已經擴大至負值，意味著當鎖定期到期，將迎來投資人大規模套現。

分析師們表示，隨著6月的鎖定期到期，投資人出售GBTC股票，進而對GBTC股價和比特幣帶來下行壓力；此外，隨著比特幣波動性愈發劇烈，同時也降低了機構投資者進入比特幣市場的意願，相較之下，貴金屬黃金的吸引力還更甚比特幣。

分析師們透過比特幣的波動性和黃金做比較，「比特幣中期的合理價格約在2萬3千美元至3萬5千美元之間，但倘若跌破2萬5千美元，可能將會失去長期的成長動能」。