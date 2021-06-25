國內本土疫情仍嚴峻，疫苗短缺，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，為避免浪費，疫苗殘劑開放候補名單登記，並且開放18歲以上成人預約候補接種最後1瓶殘劑。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「疫苗殘劑開放一般民眾預約，你是否會想預約候補？」25日起進行網路民調，截至晚上8點，有66.7%的人想去預約候補。另外，如果可以選擇疫苗，有40.2%的人選擇接種BNT疫苗。

由於國內疫苗短缺嚴重，一瓶疫苗10人份、且疫苗開瓶後保存時間僅6小時。若是民眾預約未到場接種，可能造成疫苗浪費。中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，施打單位每天最後一瓶疫苗的殘劑，可開放18歲以上成人預約候補接種。

《Yahoo奇摩》25日起針對「疫苗殘劑開放一般民眾預約，你是否會想預約候補？」進行網路民調，截至晚上8點，有3300人參與投票，有41.3%的網友表示一定會去預約候補、25.4%的網友表示可能會；11.7%則表示可能不會、18.2%表示一定不會；3.4%表示不知道／沒意見。

另外該民調還詢問「若你得到打疫苗的機會，你是否會前往施打？」有59.4%的網友表示一定會前往施打、23.0%的網友表示可能會；8.4%的人則表示可能不會、6.2%表示一定不會；3.0%則表示不知道／沒意見。

另外，「如果可以選擇疫苗，你想打哪一個品牌的疫苗？」有40.2%的網友選擇BNT疫苗；32.5%的網友選擇莫德納；5.2%則選擇AZ疫苗；國產高端疫苗獲3.2%支持、聯亞疫苗0.9%；選其他合格疫苗的有2.3%；選任何疫苗都可以人有9.9%；選不想打疫苗的人則有3.3%；2.5%則表示不知道/沒意見。