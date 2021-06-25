被全球軍武界視為5代戰機經典之作的美國空軍F-22隱形戰機，最近獲得批准以維吉尼亞州的蘭利─尤斯蒂斯(Langley-Eustis)聯合基地作為其325戰鬥機聯隊的新駐地。325聯隊是F-22隱形戰鬥機訓練部隊，原駐地在佛羅里達廷德爾空軍基地，但2年多前遭超級颶風襲造成嚴重損失。美軍考慮到2030年時F-22機齡已達40年，將逐步安排其退役淘汰。

據美國《空軍雜誌》報導，原駐地在佛州廷德爾空軍基地的美國空軍的F-22訓練部隊隸屬於第325戰鬥機聯隊，在2018年基地遭到颶風摧毀後，基地內F-22戰鬥機被分散到其他地點，部份臨時安置在埃格林空軍基地。2019年3月美國空軍確定蘭利基地作為第325聯隊的新駐地，亦將F-22戰鬥機隊進行整合，目前確定有28架F-22和16架T-38高級教練機將被轉進蘭利基地。戰機聯隊數百名人員與家屬也將因此受到影響。

蘭利基地目前擁有美國空軍1/3的F-22戰機，是美國空軍第1戰鬥機聯隊的駐地。新移轉的F-22搬遷時間未定，但時間大約會在6月到10月之間。

《空軍時報》指出，F-22到2030年時已經有40年機齡，空軍考慮讓它逐步退役，第325戰鬥機聯隊F-22也是逐步淘汰的一部分。

按美軍2022財年預算顯示，美國空軍目前擁有186架F-22。美國空軍空戰司令部曾發佈消息稱，現有F-22戰機中至少有1/5的起落架安裝不正確，F-22專案辦公室仍在尋找造成這些錯誤的原因。