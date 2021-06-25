經濟部25日再添6家企業共斥資逾24億元擴大投資臺灣。其中寫企業方案的金元達金屬主要業務為金屬熱處理加工，為整併臺灣廠與泰國廠優勢，預計斥資逾11億元在彰化興建彰濱廠與研發廠，導入智慧化生產設備，將傳統金屬產業蛻變為具研發能力與高值精微製造之全球營運中心。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引918家企業超過1兆2608億元投資，預估創造10萬6048個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有216家臺商投資約8227億元，創造6萬8708個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引599家中小企業投資約2527億元，帶來2萬3353個本國就業機會，後續尚有57企業排隊待審。

新虎將機械工業專注於生產精密銑床、CNC高速加工中心機，有別於一般工具機業者生產的C型加工中心機，產品主要應用於表面光潔度及精度的模具加工與精密零件加工等方面，成功行銷於全球五大洲，受美中貿易戰影響，產品被列入課稅清單中，影響市場競爭力，為此計劃調整生產基地，將招募27名本國員工，斥資逾3億元回臺投資，在臺中市外埔區興建2廠，導入智慧化與感知機器設備，同時引入可視化管理系統，生產高附加價值產品，分散市場風險、擴大全球市占率與深根臺灣技術實力。

萬越鋼鐵專注於各式金屬材料銷售與加工服務，從鋼廠購入鋼捲後，經過整平裁切成鋼板，二次加工成型為所需材料，例如:物流與倉儲設備、染整設備、不織布設備、汽車零組件、門框與太陽能面板支架等，產品不勝枚舉。為擁有超長材加工能力與大型檯面，提供顧客一條龍服務，計劃擴大投入逾2億元，在桃園市既有廠房導入智慧製程、智能感測及數控網絡，進而提升設備稼動率，藉由即時生產監控，維持高水準品質，強化市場競爭力同時，也為國內創造10個工作機會。

金元達金屬主要業務為金屬熱處理加工，擁有熱處理核心技術，取得IS 9001、IATF 16949 及臺、日、美、德之氧化爐等多項專利認證。加工品項運用廣泛，包括粉末冶金、汽車與自行車零件、手工具等，此外，亦有研發部門提供相關熱處理節能設備之研發與維修服務。為公司長遠經營策略，整併臺灣廠與泰國廠優勢，給全球客戶規劃產品整體Total Solution，為此計劃招募本國員工17名，斥資逾11億元在彰化興建彰濱廠與研發廠，導入智慧化生產設備，結合大數據、AI科技即時監控製程，將傳統金屬產業蛻變為具研發能力與高值精微製造之全球營運中心。

勤堃機械專業生產高精度自緊式鑽夾頭(Keyless Drill Chuck)，並創立自有品牌Evermore，事業觸角亦涵蓋工具機零組(配)件與機械手臂，取得ISO9001、CE與國內第一張TARS機器人標章認證，行銷美國、日本、中國大陸與歐洲等30餘國。為持續穩定發展，以及提升全球知名度，計劃擴大投入9千萬元，在既有嘉義廠導入高階自動化生產線，同時設置ERP及MES等系統，擴充產能與精進製造實力，為工具機與自動化產業增添助力。

品冠紙業股份有限公司從事瓦楞紙板與紙箱買賣已近40年，取得環保標章與多項認證，供應中部業者如味丹、卜蜂、晉威等知名國內企業，為擴大市場版圖開發新客源，計劃斥資逾3億元在臺中大甲既有廠區擴建廠房，增設智慧化產線與物流設施模組，通過聯網與CPS系統整合，可精準掌握生產製程，可減少材料浪費。此外，紙箱周邊耗材可以再製成品，並與在地資源回收廠配合，有系統進行資源再利用，創造營收同時，也促進臺灣循環經濟，並將為國內提供更多就業機會。

北部某骨科醫療器材製造廠，為國內各大骨科醫材廠提供脊椎融合裝置、脊椎固定系統、骨板、創傷外固定針與骨釘等脊椎植入物與手術器械，擁有GMP優良製造、ISO13485醫材品質管理系統雙認證。在醫材法規要求日趨嚴謹的大環境下，市場追求產品供應鏈達到完整透明可追溯，為符合終端使用者需求，計劃投入逾1億元在新北新莊區興建廠房，整併現有產能，購置先進智慧化設備提升生產及管理效能，運用雲端整合系統獲取製程端即時資訊，同時建置無塵潔淨室進行品質管理與包裝，全面提升醫療器材製造之整體效能，有利未來開拓國際市場版圖，提供在地就業機會，使醫療器材產業為社會創造更多福祉。