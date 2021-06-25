公視〈解讀共機擾台政治意涵 台海成美中角力戰場〉報導獲頒卓越解釋性報導獎華文類金獎。（公視提供）

公視首度參與SOPA 入圍2項且同獲2項金獎肯定。（公視提供）

台灣公共電視獲國際肯定！亞洲出版業協會（SOPA）昨（6／24）晚在香港舉行線上頒獎典禮，並公布「2021年度卓越新聞獎」獲獎名單，公視《P＃新聞實驗室》以〈解讀共機擾台政治意涵台海成美中角力戰場〉，和與環境新聞節目《我們的島》合作〈垃圾滿島：台灣燒不盡的廢棄物困境〉，分別榮獲卓越解釋性報導獎華文類金獎，以及卓越環境報導獎華文類金獎。

在「解讀共機擾台」專題上，公視《P＃新聞實驗室》以3至4個月時間蒐集資料，並透過視覺化資訊圖表，圖解中共軍機過去一年擾台路線、共軍飛彈射程、台灣相應的反制措施，帶觀眾了解美中台三方角力關係。

在〈垃圾滿島：台灣燒不盡的廢棄物困境〉，《我們的島》採訪團隊直擊棄置現場，與新聞實驗室攜手，將長時間累積的環境資料庫經分析後以互動式圖表、動態影音，帶領讀者為台灣垃圾回收處理的困境提出解方。

公視首度參與SOPA，入圍2項且同獲2項金獎肯定，《P＃新聞實驗室》製作人卓冠齊表示：「我們謹守公共媒體本分，不忘公眾付託，致力為下一階段公眾新聞服務努力。」她也期望公眾能一同打破同溫層，重拾溝通對話的可能。

《我們的島》製作人于立平則認為：「環境新聞報導如何透過不同的傳播途徑、創新的敘事方式擴大影響力，一直是我們努力的目標」，她也強調「最重要的是，報導的核心價值不曾改變。」

SOPA卓越新聞獎創立於1999年，有「亞洲普立茲獎」之譽，受到新冠肺炎疫情影響，2021年頒獎典禮改為線上直播。參賽作品來自世界各地的國際、區域、當地和獨立媒體，共有超過760件華文及英文報導和評論參賽。