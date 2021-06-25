台灣新冠肺炎疫情嚴峻，命理師沈嶸「每月捐十萬，持續二十年」公益捐款不喊卡，今年6月累計捐款210萬元，持續朝2400萬目標邁進。而沈嶸本月捐款單位為長期幫助身心障礙者的伊甸基金會，盼能拋磚引玉，呼籲有能力的人一起響應援助弱勢家庭的行列。

沈嶸分享自身的命理服務經驗中，就曾遇過一些客人因意外導致身體機能受損，無法再回到原來的職場，這些人有的甚至是家中經濟支柱，直接影響整個家庭的生計；而更多的則是家中長者長期失能臥床，犧牲自己的事業和人生，選擇回到家中貼身照顧。

這些客人告訴沈嶸，因長期照顧家人失去喘息空間，也無從求助，遇到困難或委屈只能藏在心裡，長期壓力積累導致心力交瘁。沈嶸心疼表示：「這些客人中有不少都因為孝順，義不容辭地為了身障失能的家人而辭去工作，回家照顧父母，但他們往往沒有足夠的後援，不僅生活品質也被犧牲，連帶累積龐大的情緒負擔，最後回頭發現，自己事業、感情、和金錢都沒了，但也不知能向誰訴苦，內心非常痛苦。」

沈嶸認為現在疫情肆虐，他們處境更加雪上加霜，如果長期忽略這群無聲的弱勢者，未來人民反而要付出更多的社會代價，「我希望藉由我的捐款，能夠喚起各界重視社會上這些微小的聲音。」