一直以來不斷對於股市有大崩預測的空頭專家、投資公司GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）警告，曾經在2008年金融危機之際，點出金融市場已經出現與現實脫鉤的現象，近期訪談指出，美國投資市場出現迷因股熱潮，這將摧毀真正的投資，其中GameStop、AMC、BlackBerry這3檔是最大泡沫。

據《Marketwatch》報導，全美最大連鎖戲院AMC今年以來上漲2500%、美國遊戲零售商GameStop上漲1000%、BlackBerry則是上漲超過90%。葛拉漢認為，傳統資產跟其相比相形見絀，道瓊工業平均指數僅上漲12%、標普500指數上漲13%，那斯達克指數在近幾日漲勢下，上漲逼近12%。

葛拉漢認為，社交平台討論的這些標的走勢讓人非常擔憂，金融市場出現泡沫，然而遲早要面對並處理。以加密貨幣狗狗幣來說，原本只是一個笑話，用來嘲諷加密貨幣根本沒價值，但今年以來已經上漲5000%、市值飆到10幾億美元，反而變成一種笑話。

葛拉漢表示，他不能確切知道何時會崩潰，但是買氣依舊存在且火熱，即使如今顯示的數據已經反應出許多問題，但對於投資行業來說只是不方便且無法獲利的因素，所以很多投資人選擇忽略這些事情。