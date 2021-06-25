投資臺灣事務所今(25)日再通過6家企業投資案，台商回台有工具機廠商新虎將機械台中設二廠1案、其餘5案為中小企業加碼，以金元達金屬斥資11億元在彰化設研發廠最多，合計6家總投資金額24億台幣。

投資臺灣事務所表示，「投資臺灣三大方案」至本周累計918家企業、超過1兆2608億元投資，其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有216家、8227億元最多，後續尚有57企業排隊待審。

新虎將機械工業專注於生產精密銑床、CNC高速加工中心機，成功行銷於全球五大洲，受美中貿易戰影響，產品被列入課稅清單中，影響市場競爭力，為此計劃調整生產基地。預計斥資逾3億元，在台中市外埔區興建2廠，導入智慧化與感知機器設備，招募27名本國員工。

中小企業方案5家，則為萬越鋼鐵、金元達金屬、勤堃機械、品冠紙業及某北部骨科醫材商等。以萬越來說，計劃投入逾2億元，在桃園市既有廠房導入智慧製程、智能感測及數控網絡，提升設備稼動率。

金元達金屬斥資逾11億元在彰化興建彰濱廠與研發廠，導入智慧化生產設備，結合大數據、AI科技即時監控製程。勤堃機械投入9000萬元，在既有嘉義廠導入高階自動化生產線。品冠紙在台中大甲既有廠區擴建廠房，以及北部某骨科醫療器材製造廠拿1億元在新北新莊區興建廠房。