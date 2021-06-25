女星林可彤在2017年和外商銀行副總裁武廣明結婚，婚後沒多久產下一子Adam，今年5月又生下第二胎小兒子Aston，成為幸福又忙碌的二寶媽咪；林可彤從生產到坐月子都不忘和粉絲分享，最近她也曬出產後一個月狀態，看到肚皮鬆弛和水腫的雙腳卻無奈找不到時間運動，但意外的是網友卻一面倒誇讚，直言「真實最美」。

25日林可彤睡前在IG分享近況，記錄產後一個月自己的狀況，附上一張她穿著哺乳內衣和高腰內褲，在浴室自拍的照片，自嘲「還時不時尚的起來」；她看著鏡中的自己，有感而發地說，「生完鬆弛的肚皮，水腫的雙腿，沒空洗的頭，擠奶擠到痛的乳房，餵奶為到駝背脖子痠的身體」，只有滿滿疲憊的樣子，有別於懷孕時怎麼拍都好看。

林可彤不久前才分享一打二帶娃的照片。(圖/ 摘自林可彤IG)

25日林可彤曬出產後自拍照，感嘆根本沒時間運動。(圖/ 摘自林可彤IG)

她像是想通一樣地說，「這就是媽媽的人生啊」，前陣子她也分享一個人帶著兩個兒子的生活，讓她累得快頭昏眼花；林可彤還忍不住笑說，在工作會議上腦中沒點子，連處理事情也常常記不得，「到底被孩子吸走的除了乳汁…是不是還有我的腦袋啊」。

照片裡的林可彤雖然看起來疲憊，但還是像專業模特兒，隨便一個姿勢都很時尚，而網友也驚喜的一面倒稱讚她目前狀態，「妳在我心中是最美的」、「女人最美的時候其中一個就是媽媽」、「太真實了」、「放心，依然很時尚」、「怎麼看妳都還是個辣媽」。