疫情至今，台南已有2086位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助5003萬元。(台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情持續，台南市目前通報實施減班休息單位數164家，實施減班休息之勞工數則為1483人，相較上周，增加35家、620人，其中又以禁止內用的防疫措施，導致餐飲業通報人數驟增。台南市長黃偉哲說，疫情至今，已有3411位勞工申請「安心就業計畫」、補助3062萬元；2086位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助5003萬元。

因應疫情因素，充電再出發訓練亦可採線上上課方式辦理，呼籲受減班休息影響的企業可提報申請充電再出發計畫，讓員工於疫情期間能持續充電提升職能，而勞工朋友也能善用政府資源、積極參訓。

為協助疫情期間，與雇主協商同意暫時縮減工作時間及減少工資的勞工，降低薪資減損對勞工生計的衝擊，勞動部已修正發布「安心就業計畫」，計畫實施期間延長至明年6月30日(即「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止)，並同步提高補貼請領月數上限至24個月。

其中，薪資差額補貼計算方式為勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50％，按月發給，每人每月最高可領1萬900元。

舉例來說，全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為4萬5800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為2萬4000元，依其薪資差額將補貼1萬900元(45800-24000)＊50％)。

除了上述「安心就業計畫」之外，勞動部亦訂有「充電再出發訓練計畫」，受到減班休息影響之勞工可以選擇參加相關之訓練課程，每小時將補助160元訓練津貼，每月最高可請領120小時，總計每月最高可領1萬9200元，以協助受到減班休息影響之勞工度過疫情之難關。

勞工局長王鑫基呼籲，雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工月薪不得低於基本工資2萬4000元，並應將相關資料通報勞工局，以俾勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」補助。