由於新冠肺炎疫情影響，財政部延長綜合所得稅申報時間到6月底。營建署表示，房東若出租住宅給領有租金補貼的房客，只要在申報所得稅時，表示自己是符合住宅法第15條的公益出租人，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元免稅優惠，2022年免稅額度提高為最高1萬5000元，扣除折舊費用43％，屆時實際需課稅的所得更少。公益出租人享有3大稅賦優惠

為鼓勵住宅所有權人出租住宅給租金補貼戶，住宅法已明定公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3大稅賦優惠，房客如果領有租金補貼，房東即自動成為公益出租人，原則上不用另外提出申請，只需要在申報綜合所得稅如實申報即可。

營建署提醒，今年6月9日住宅法已修正第15條規定，提高免稅額度到最高1萬5000元，然今年6月30日前是申報109年所得，免稅額度仍為最高1萬元。自明年起即可按修法後所占比例享有最高1萬5000元的免稅優惠。