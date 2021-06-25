台南市東區平實重劃區被譽為「精華蛋黃區」，台南市長黃偉哲積極推動公營住宅政策，協助辦理老舊眷村、營區土地資產活化，逐步落實「希望家園」理念。目前已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村及東區平實一期都市更新開發招商程序，今接續辦理東區平實段8、9、15、16、18地號都市更新開發。

都發局長莊德樑表示，東區平實段8、9、15、16、18地號營區都更招商案採「權利變換」方式開發，透過都更容積獎勵方式，市府可取得至少120戶公營住宅，滿足住宅政策目標。本案規畫土地所有權人全部領取更新後權利金，實施者可完全掌握產品銷售與規劃，此招商策略將可創造地區發展、公部門與投資者等多方共贏效益。

都發局指出，招商基地土地面積合計約為2.4公頃，且鄰近「南紡購物中心商圈」及「國賓商圈」，配合已開通之大灣交流道與區內交通轉運公共設施、中央百米景觀公園(平實公園)，極具打造東臺南副都心之潛力。

本次都市更新招商案已於110年6月17日正式公告公開閱覽招商文件草案，同步提供招商說明簡報及影音檔供參，有關本招商文件草案之投標資格及各階段開標方式等詳細投標資訊與內容，敬請洽市府都發局網站詳閱，後續將辦理正式公告公開招標，達到公私合作共創都市發展新機的目標。