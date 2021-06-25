E3電玩展近期熱烈登場，吸引全球軟、硬體設備大廠同台較勁，炒熱遊戲產業投資話題。投信法人表示，去年遊戲電競進入全新高度，今年雖然疫情趨緩，但宅生活模式幾乎沒有改變，加上手機遊戲盛行、雲端串流遊戲興起，電玩商機仍將蓬勃發展，帶來新消費投資機會。

E3電玩展為全球遊戲電競產業的年度盛會，去年因為新冠疫情而停辦，但今年在歐美疫情逐漸降溫下，採取線上直播，熱度不減。兩大遊戲主機大廠任天堂、微軟都共襄盛舉，Ubisoft、Square Enix等大型發行商，都發表遊戲大作，如：星空、阿凡達、戰地風雲2042等新作，而膾炙人口的暗黑破壞神、太空戰士、世紀帝國，都傳出將推出重製或新一代作品，吸引目光。

第一金全球eSports遊戲電競基金經理人陳世杰表示，去年封城前，全球玩家每周打電動約5個小時，封城後，增加到7～9個小時；儘管今年疫情逐步降溫，多數人仍傾向居家上班的宅生活模式，電玩還是多數人打發時間的樂趣。

Statista預估，未來3年全球玩家人數逐年成長，2023年將突破30億人新高。也就是，每2個地球人，就有1個打電動。

陳世杰表示，遊戲產業獲利前景亮麗，預估今、明、後3年，整體獲利年複合成長率上看18％，帶來新消費投資機會。