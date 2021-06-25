疫情影響各產業，新北市政府為促進及照顧原住民族產業發展，持續推出「110年新北市原住民族產業振興補助計畫」，針對兼具文化及經濟發展潛力的原民產業、原民文化相關產業工作者、事業體及原住民合作社等，提供產業振興最高補助5萬元，一同陪伴族人度過這波疫情風暴。本補助計畫自6月3日公告受理至今已有16件申請，受理時間至7月30日截止，歡迎族人把握機會、踴躍申請。

新北原民局羅美菁局長表示，去年獲得補助的太巴塱天藝工作坊，不但將基本機具設備購置完畢，在文化藝術上更聘請工匠師製作木鼓、竹鼓等阿美族傳統樂器，今年宜蘭縣政府邀請太巴塱天藝工作坊，為眾所矚目的110年全國原住民族運動會閉幕典禮中演出，以新製木鼓、竹鼓伴奏，展現最原汁原味的阿美族傳統樂舞，呈現最傳統、最「原」味的阿美族傳統樂舞，精彩表演令在場觀眾驚豔不已。

新北原民局表示，申請資格條件為原住民族事業體的公司行號或工作室設在新北市，且成立至少1年以上持續營運中，並取得原住民機構、法人或團體證明書；合作社需設在新北市，經合作社法第9條第1項規定成立登記，並成立1年以上及持續營運中，近一年度依合作社事業獎勵規則考核成績乙等(含)以上者，並同時取得原住民機構、法人或團體證明書及定時召開理、監事會議等，詳情可到新北原民局官網、新北新原鄉新北原民局FB專頁查詢。