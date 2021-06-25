情侶想步入婚姻，磨合價值觀在所難免，可Dcard日前一名網友似乎快受不了了，PO文抱怨女友種種「過分節儉」的行為，好比「到五金行剪指甲」、去美式賣場Costco必定排隊「吃一輪試吃」等，貼文曝光，引發網友熱議。

根據Dcard該貼文內容，跟女友同居3個多月的原PO，雖然知道女友節省心態其來有自，因為出生不富裕家庭，但這樣的習慣似乎有些過度，讓他相當反彈，甚至覺得「女友省錢省到好丟臉」，因此忍不住在文中直言，雙方非但未因住在一起感情加溫，其心裡還萌生「不知道是不是不適合」的疑慮。

接著原PO列舉4點女友省錢的行徑：

1.很愛關東西：只是去上個廁所、到廚房拿醬油，女友就會隨手關燈、切斷各種電器用品的電源，因此原PO「晚上只要我睡著後，不到兩個小時我一定被熱醒」。

2.很愛加水：無論沐浴用品、洗碗精或飲料，女友都會加水稀釋後分裝。

3.很愛收集東西：除餐點吃不完，隔日就會變其他料理外，女友還特愛逛二手免費市集、者跳蚤市場，甚至隨身攜帶各店家集點卡，不放過任何使用優惠券、兌獎券各種打折的可能，並且在外面直接以手機計算機，評估「只差幾塊錢的東西」。

4.很愛試用：逛Costco時，就算試吃隊伍排超長，女友也要全部吃過一遍，更狂的是，女友洗完澡後，還會去屈臣氏試用乳液、或是到五金百貨剪指甲，省下保養品、個人衛生用品的錢。

綜觀上述，原PO無奈表示，節儉雖是好事，但女友省過頭讓他覺得好糗，「冒出越來越多我會驚訝的事，不知道是不是不適合，但我又很喜歡她，超煩」。該文一出，節省女友的行為也讓不少網友驚呆，留言直呼「去五金百貨剪指甲也太噁了吧」、「五金百貨剪指甲？？？有點沒衛生耶～不行，就單這件事， 我覺得真的很丟臉」、「五金百貨剪指甲，客家人都低頭了」、「我只有對『去五金行剪指甲』這件事不可思議。其他的勉強接受」；此外還有人勸離原PO，不諱言的說「價值觀不同，以後結婚會更累」、「對小錢斤斤計較的話⋯活著好累」、「太扯了！我們家以前也很窮，但是該花的一點都不會省，該花的要花！」