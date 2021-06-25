受惠於資本市場熱絡，從2020年至今，台股指數屢創新高，全民開戶買股票的熱潮席捲全台。證券期貨局最新統計數據顯示，截至2021年5月底，台股集中市場證券總開戶數為2129.1萬戶，相比去年增加149.4萬戶。

此外，從2019年10月至2020年10月，有高達66％開戶投資人年齡在40歲以下，年輕投資族群比例大幅提高，顯示開戶年齡層已經開始反轉。

Money101針對民眾開證券戶的經驗調查，開戶速度快及便利的流程是最能吸引民眾開戶的關鍵。

為搶攻證券戶市場，各券商無不使出渾身解術，提供手續費優惠、開戶禮、首筆交易禮等優惠。

根據Money101調查，受訪者中最多人選擇開戶的券商前三名，依序為元大證券（17％）、凱基證券（16％）、富邦證券（11％）。

儘管券商祭出各種優惠及好禮，消費者仍然最注重基本的服務面，其中約有26％的人最在意開戶速度；25％的人追求方便，會選擇不用另開存款戶的券商；而19％的人在意下單APP是否容易操作。

同時，受訪者中，臨櫃開戶比例（53％）比線上開戶比例（45％）多出了8個百分點，對於券商來說，線上開戶市場還有成長的空間。

針對投資經驗及資歷調查，僅擁有5年以下投資資歷的受訪者比例高達59％，其中48％為20至30歲年輕族群；而投資經驗5至10年者則占25％。

大部分受訪者投資的金融商品為台股，比例高達50％，其次為基金佔31％，其他金融商品如期貨與選擇權、權證、債券則分別佔10％左右。自從開放盤中零股交易後，對於年輕的小資族而言，投資門檻降低許多，投入股票市場的人也相對更甚以往。

Money101總經理朱本傑建議，台灣近年來股票投資風氣盛行，剛進入股市的年輕人應該多吸收各種專業金融知識，培養正確的投資理財觀念，同時謹慎選擇投資標的，量力而為，才能在投資的道路上獲得穩健的收益。

「證券戶開戶經驗調查」為Money101.com.tw針對20歲以上民眾自2021年6月4日至6月12日止，於網路問卷調查，共回收7261份有效樣本。