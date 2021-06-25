新冠疫情肆虐全台，政府發放紓困金，緩解民眾一時的困境，但有銀行員在網上爆料，有人把錢拿來投資股票，但其實美國利用紓困金來投資的人，相較台灣或許只多不少；美國1項調查顯示，利用政府發放的紓困金來投資股票的人，相較去年大幅激增，其中又以當沖交易為大宗。

《路透社》報導，美國諮詢公司Betterment日前公布一項調查，該調查於4月26日至5月3日之間進行，主要是為觀察AMC和遊戲驛站（GameStop）等被稱之為迷因股的散戶交易成長。

在1500名受訪者中，有91%的民眾表示有獲得政府為刺激經濟所發放的紓困金，其中又有46%稱，「有將其中一部分拿去做投資」，而這比例相較去年3月要來的多，當時僅9%的受訪者表示將紓困金拿去做投資。

調查中，有750名受訪者表示他們頻繁的操作當沖交易，其中又有49%的人表示已經進行1年有餘了；此外，這之中也有許多當沖交易的受訪者，承認有投資如AMC和遊戲驛站等迷因股，不諱言直說「就是想更快的賺到錢」，而有43%的人稱，由於疫情封鎖期間無法進行戶外活動，他們需要「娛樂」來解悶。

事實上，德意志銀行於3月即有一份調查顯示，美國民眾在拿到紓困金後，普遍都有意利用紓困金投資股票，其中又以年輕人的意願最強烈，越年輕的民眾用於買股的資金比重越高，換算推估約有1700意美元的資金流入股市。

其實不僅是美國，台灣因近期新冠疫情發燒，全台民生經濟遭逢重挫，行政院拍板發放紓困4.0，其中包括個人補貼和10萬元紓困貸款，但有銀行員在網上爆料，有人將錢拿來投資股票，甚至還有一些部落客寫文，教大家如何買股票獲利，讓他不禁感到很無奈。

無獨有偶，除了銀行員爆料以外，也有許多網友分享自己身邊友人，都萌生利用紓困金來投資的想法，但不約而同的，底下也都有留言或多或少認為，僅10萬塊的資金而已，不至於要跟真正需要的人爭奪這資源。