Rafale Dassault Aviation à Tahiti pour l'Exercice Heifara Wakea 2021

據法國國防部消息，法國空軍最近為驗證其單獨在印太地區執行任務的能力，以包括3架飆風戰機在內的7架軍機，從法國本土起飛，途中進行7次空中加油，並創下連續12小時飛行紀錄，總計39個小時內抵達1.7萬公里外的太平洋法屬玻里尼西亞大溪地島。

俄羅斯《衛星通訊社》引述法國TNTV電視臺報導說，負責空中加油行動的皮里克少校說：「法國是唯一一個能夠向離我們的基地1.7萬公里距離執行此類飛行的歐洲國家。」

法國國防部自豪地表示，法國是唯一一個能夠向距基地1.7萬公里距離外的地點執行此類飛行的歐洲國家。圖為此次任務的飛行路線簡圖。（圖／推特@Tom_Antonov)

報導指出，這次行動包括3架飆風戰機在內共7架飛機從本土起飛，經加利福尼亞加油後，在39個小時內抵達法屬玻里尼西亞大溪地島。期間飆風戰機曾連續飛行12小時，也創下這款飛機的單次飛行時長新紀錄。

除了3加飆風戰機之外，這次行動還包括2架空中巴士製造的A400M軍用運輸機、2架空中巴士製造的A330MRTT多功能空中加油機。

TNTV電視報導表示，為了進行連續12小時飛行，飆風戰機進行了7次空中加油。

皮里克少校說：「這次行動證明，法國能夠在印太地區獨立行動，並且在必要時能夠為我們的盟友提供支援。」