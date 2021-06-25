新冠肺炎疫情延燒，彰銀宣布為了使員工安心上班，將替全體員工投保防疫險，並且提供購置防疫物資費用補貼、因公確診慰問金、因公隔離住宿補助及支援進駐維運員工行政獎勵，與員工共同抗疫。

因為本土疫情爆發，彰銀也有員工因此確診，包含南港軟體園區1員工、晴光分行2員工確診。

彰銀表示，為了使同仁安心於職場工作，新冠肺炎疫情期間假使員工因公確診，發2萬元慰問金，因公隔離而入住防疫旅館，則每日補助最3000元。另為了金融營運不中斷，進駐確診單位支援服務的同仁也可與行政獎勵

同時，為鼓勵受疫情衝擊仍維持業務競爭力的分行，及堅守崗位表現優異的同仁，皆設有行政獎勵機制，以感謝其在防疫期間支持公司並持續服務客戶。

此外，彰銀採購防疫物資預算中，額外再增加每人1000元經費預算用以採購口罩、手套、防護衣、酒精等，致力保障安全健康的辦公環境。

彰銀表示，未來在面對疫情的壓力與挑戰，將持續視疫情發展，調整並精進各項防疫措施，以提供更完善的福利與保障。