日本日亞化學與光磊科技透過光磊醫療公益基金會，捐贈包括高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)計22台、防疫箱Taiwan Box計2000組，更進一步與各大醫院投入後續醫療公益合作計畫，預計總捐助金額約1800萬元。

光磊醫療公益基金會董事長戴圳家今天下午代表日亞化學與光磊基金會分別捐贈給中國醫藥大學新竹附設醫院高流量氧氣鼻導管全配系統 HFNC 2台、Taiwan Box 200組與醫療公益金300萬元；捐贈給國立台大新竹分院HFNC 4台與Taiwan Box 25 組；新竹馬偕醫院HFNC 3台與Taiwan Box 300組與醫療公益金200萬元，特別給偏鄉兒童緊急醫療使用。

戴圳家表示，日亞化學深耕台灣市場38年，對台灣有濃厚的情感，總社小川會長對於台灣疫情起伏多次表達關切，並指示在疫情嚴重黑暗的此時此刻，更要彼此互相扶持。故透過光磊基金會的安排，提供新治療設備給醫院病患使用外，更希望能給醫護人員在進行相關治療時有更進一步的保護，盼望台灣能夠儘早恢復常態，醫護人員都能平安，也藉此揭示台灣日本合作關係之密切，台日友情長存。

畢業於台北醫學大學的董事李國光表示，身為曾經是醫事人員與其家屬的一份子，深知醫事人員在第一線面對未知病毒的恐懼不安與壓力，而支撐著我們醫事人員勇往直前的，就只是身上的白袍與口罩所代表著那份專業與榮譽，但同時也肩負著無比沉重的責任與負擔。因此基金會此次特別針對醫事人員捐贈防護裝備及醫療公益金，希望能給第一線醫事人員更完善的保護與鼓勵，所有的醫事人員我們一個都不能少。