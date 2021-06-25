為協助部分工時勞工度過難關，勞動部透過就安基金提供「部分工時受僱勞工生活補貼」，只要在今年4月30日有投保就業保險且級距在2萬3100元以下並符合相關規定就可領取，但也因就業保險限制排除掉外國人及65歲以上高齡者，對此，老盟指出，部分高齡者因為想經濟需求等原因從事部分工時，但卻因未能加入就業保險無法領取1萬元生活補貼，「有違勞動部鼓勵高齡者投入職場的政策」。

老盟秘書長張淑卿表示，高齡就業大多會選擇如小吃店、批發零售等打零工工作較多，正是此次受疫情衝擊最大的行業，應該要注意到這群人的權益，否則會違背國家的美意；她說，前年才通過「中高齡者及高齡者就業促進法」，裡面更鼓勵高齡者繼續投入職場，紓困時更應納入這群弱勢的高齡勞工。

張淑卿也建議，中高齡者及高齡者就業促進法通過後但如就業保險法仍限制投保對象的年齡，應該要搭配高齡者需求一併修正。

桃園市產業總工會秘書邱宇弘認為，勞動部為了自己的作業方便，因此就採用就業保險資料比對，但就業保險僅限15歲至65歲的本國人投保，無異排除掉65歲以上的高齡勞工，可能會排除掉2萬多名高齡時薪勞工，「勞動部不罵就不改」，呼籲要把高齡時薪勞工也納入保障之中。