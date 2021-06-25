國發會主委龔明鑫今(25)日代表政府接受美國商會「2021台灣白皮書」，他於會晤時感謝美國商會長期以來的建言，並期待透過美國商會的協助，讓台美合作關係有更密切與長遠的發展

美國商會日前公布「2021台灣白皮書」，於今天正式遞交給我國政府，龔明鑫代表政府接見美國商會會長金奇偉(CW Chin)及執行長魏立安(Andrew Wylegala)，同時代表政府接受這份年度白皮書。 國發會於晚間發布新聞稿表示，美國商會2021台灣白皮書提出了包含「加速數位轉型」、「強化供應鏈」、「能源議題」、「打造雙語化的台灣」及「拓展影響力」等建言，龔明鑫於會面時特別感謝美國商會26年以來持續向我國政府提出建議，促使台灣經商環境與國際接軌。

龔明鑫強調，未來國發會也將持續透過商會白皮書協調機制，與商會及相關部會共同合作，優化外國企業在台的經商環境。他並表示，期待透過美國商會的協助，讓台美合作關係有更密切與長遠的發展。