6月25日是《好餓的毛毛蟲（The Very Hungry Caterpillar）》作者艾瑞．卡爾（Eric Carle）91歲冥誕，他上個月23日才剛剛在美國麻州北安普敦逝世。信誼幼兒園在艾瑞．卡爾冥誕這一天帶領小讀者拼貼出他最著名童書中的毛毛蟲、蝴蝶和太陽，傳達對艾瑞．卡爾的愛與想念。

艾瑞．卡爾終生創作了70餘本經典圖畫書和插畫，總銷量超過1億七千萬本，其中素有「繪本聖經」之稱的《好餓的毛毛蟲》，以70種不同語言翻譯出版，全球銷售超過5500萬本。卡爾過世後，世界各地粉絲發起紀念活動；信誼幼兒園則在卡爾冥誕這一天以手作拼貼，傳達愛與想念。

疫情期間不能出門，出版社提供艾瑞．卡爾的塗鴉供大小朋友下載。粉絲們還可將受到艾瑞．卡爾啟發的手作藝品，擺在窗邊拍下來，加上＃RememberingEricCarle，在FB上和全世界一起分享。