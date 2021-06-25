今天上午，日本政府也宣布再提供台灣100萬劑疫苗，副總統賴清德表示，這224萬劑來自日本的疫苗，對台灣防疫是莫大的助力，更將成為在風雨中，伴隨台灣勇往直前的強大力量。

賴清德說，和醫師公會全聯會邱泰源理事長、全國各縣市醫師公會理事長、各醫師公會幹部及醫界同仁在線上相會，特別代表蔡總統感謝疫情期間，醫護人員勇敢負重前行，不分日夜，全力守護國人健康。

他說，今天上午，日本政府也宣布再提供台灣100萬劑疫苗，誠摯感謝日本政府發揮同舟共濟的精神，也謝謝在前線努力的外交團隊以及所有支持台灣的朋友。

他指出，在國人積極配合和努力下，近日確診案例數逐漸獲得控制，但境外傳染力極強的變異病株來勢洶洶，指揮中心全面提升入境檢疫及社區防疫作為，嚴陣以待，防堵入境，大家也要持續提高警覺。

賴清德提醒，不要因為確診數量稍稍降低，就有所鬆懈，現在正是關鍵時刻，接下來的週末假日，拜託大家依然要嚴守政府防疫措施、盡量減少移動，一起團結克服疫情挑戰。