屏東爆發群聚感染，指揮中心指揮官陳時中證實，群聚感染源的自秘魯返台祖孫驗出印度Delta變異株，引發軒然大波，由於台北市長柯文哲昨(24日)才表示「Delta遲早會進來」，也讓網友熱議，直呼柯文哲又「成功預言」、「烏鴉嘴」。

印度Delta變種病毒取代英國Alpha變異株，成為世界各國頭號敵人，柯文哲昨天接受廣播節目線上專訪時，就直言Delta變異株遲早會進入台灣。柯說，該病毒傳染力超強，就連美國都檔不住，除非台灣完全沒有國外旅客，但這是不可能的事。

台北市長柯文哲昨天才表示「Delta變種病毒遲早會侵入台灣」，未料今天就成真。(圖／北市府提供)

柯文哲當時指出，新冠病毒不斷在演化，只會越來越難纏，傳染力也不斷提升，往後大家只能學習與病毒共存，別再幻想病毒完全消失的世界，他補充，只要疫苗打2劑，基本上都擋得住，相較於17年前的SARS，情況要好上不少。至於台灣死亡率高於平均值不少，他認為是因為還有許多黑數沒被抓出。

屏東群聚案中，傳播鏈源頭的自秘魯返台祖孫一度被懷疑是感染Lambda變種病毒，但指揮中心今天證實為Delta變異株，由於柯文哲昨天才說過Delta變異株遲早會入侵台灣，沒想到今天就發生，引起PTT鄉民熱烈討論：「又被柯P說中了」、「柯文哲又神預言」、「果然是先知」、「阿北就是講話太老實，才會成為箭靶」、「側翼這次不知道會怎麼把Delta跟雙北連上」、「根本烏鴉嘴」。