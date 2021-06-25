印度警方今天表示，孟買和加爾各答分別有約2000人和500人接種假的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中加爾各答有一部分接種者為身心障礙人士。

印度4月和5月疫情急遽升溫後，政府開放民眾免費施打疫苗，本週接種率大幅上升。

孟買警方表示，約2000人以為自己接種了疫苗，但實際上注射的是生理食鹽水。

警方在記者會上表示，在孟買一家私人醫院逮捕10 人，其中包括2名醫生。在其中一個案件中，嫌犯鎖定住在高級住宅區的居民。警方已查扣被告詐領的124萬盧比（約新台幣46萬元）現金。

加爾各答警方同時逮捕喬裝成擁有遺傳學碩士學位公務員的一名男子，據報導他經營多達8家虛假疫苗接種營。

警方表示，至少250名身心障礙及跨性別人士在一處接種疫苗，加爾各答各地總共有將近500人可能接種假疫苗。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度女星及國會議員米米．查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）在一處營地施打疫苗，希望藉此鼓勵民眾接種，但事後沒有收到接種疫苗證明，起疑後報警查辦。