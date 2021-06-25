《正常發揮》

全國三級疫情警戒延續二周至7月12日，飲食店只能開放外帶，有地方政府建議，應該要逐步解封。中央疫情指揮中心指揮官、衛服部長陳時中指出，將會加強民生所需產業的健康監測。針對三級警戒延長，前民進黨立委郭正亮透露，最近他搭計程車時，有運將就說，自己一天只賺200元左右，讓他很震驚。

針對三級警戒延至7月12日，郭正亮23日在中天政論節目《正常發揮》中表示，南部也不一定贊成解封。在高雄市6月23日9個確診之前，由於高雄天氣非常熱，大部分的人都騎摩托車，大家也不太戴得住口罩，而且高雄打零工的很多，真的生活困苦，開路邊攤或是小吃店非常非常多，所以高雄市長陳其邁一定會聽到這種聲音，因再這樣下去，我們一定撐不下去。

郭正亮接著表示，三級警戒延到7月12日，連前桃園市議員王浩宇都跳出來了，王浩宇說他的22家襪子連鎖店一個月賠200萬；甚至飲食店平均營收也砍6成以上，所以真的很傷。他還聽到基層為此在哀號，這實在太普遍了，因為他們要有收入。比如最近他搭計程車時，有運將就說，一天不到1000元，扣掉成本後，一天只有賺200元左右。

郭正亮指出，台北市有些人可以居家上班，中南部都是實體店居多，有很多中小企業，也有很多服務業，真的承受不住了；確實有一種聲音說，是不是可以局部解封。他舉例說，他在雙北有一些朋友已經快要忍不住，差點跑去中南部，有個朋友就跑到台中，但也不能在裡面吃，只能買完麵包就回家。