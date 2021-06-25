24歲大陸正妹網紅「迅猛龍特蕾莎」擁有一張號稱沒加工的精緻美顏與嬌滴滴的嗓音，宛如林志玲的亮眼外表，讓她在網上迅速爆紅，又有「抖音第一美女」的封號。只是她人紅是非多，更因另一網紅「胡賓果」在直播中大爆人氣女網紅當小三，成為網友瘋猜的對象之一，無辜中槍。

網紅胡賓果近日在直播中談論到幾個時下最紅的女網紅，突然大爆內幕，「2個人裡面有1個人在做很厲害男人的小三。」還透露那位被包養的網紅，已經到了明碼標價的地步。

網紅胡賓果(左)在直播爆料某位當紅女網紅被包養，對方去一趟上海回來就賺了一個價值約86萬台幣的滿鑽手鐲。(取自微博)

到底女網紅的包養價碼是多少？胡賓果繼續爆料，稱被包養的女網紅去了一趟上海回來，手上就多了一個滿鑽名牌鐲子，接著更秀出自己帶著2個鐲子的手，指著其中一個20萬人民幣（約86萬台幣）的鐲子說：「我覺得她應該是這個（20萬人民幣鐲子），因為她不值這個(40萬人民幣鐲子)。」

胡賓果爆料話題一結束，立刻掀起大批網友猜測這位被包的人氣女網紅究竟是誰？而出現名字頻率最高的，不意外就是「抖音第一美女」迅猛龍特蕾莎，因為胡賓果時不時就會在直播中酸她是「照騙」，讓迅猛龍特蕾莎可說是躺著也中槍，相當無辜。