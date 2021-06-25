高雄傍晚降下大雨，造成小港、大寮、林園等區部分地區積淹水，其中小港區中林路淹水，車輛路過，發現水深約半個輪胎深，紛紛不敢再往前行，有些車輛受困積水中，向消防局求救，消防車趕去，1個小時後協助受困民眾離開。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

高雄傍晚降下大雨，造成小港、大寮、林園等區部分地區積淹水，其中小港區中林路淹水，車輛路過，發現水深約半個輪胎深，紛紛不敢再往前行，有些車輛受困積水中，向消防局求救，消防車趕去，1個小時後協助受困民眾離開。

消防局據報小港區中林路淹水，有人受困，消防人員趕去中林路，發現積水區域，已有9輛轎車共10人受困；消防隊員趕緊協助他們離開，所有受困者全已脫困。另還有大寮區新厝路、鳳林二路口，以及林園區五福路100巷，因雨勢過大出現積淹水，車輛行經該路段易發生危險，警方現場警戒及疏導人車。

大寮區市道188線女子監獄前西往東方向，1棵路樹因雨勢過大，橫躺在道路上，幸未造成人員受傷，警方現場警戒，並通報清潔隊處理。氣象局對高雄發布豪雨特報，3小時累積雨量以林園區133毫米最多，其次為小港區121毫米，均達到豪雨等級，大寮等9區達大雨等級。