一款由中國研製的第二代新冠疫苗已經開始在紐西蘭進行接種試驗，首批年輕人已報名參加試驗。到今年9月為止，將有100名紐西蘭人接種這款名為ReCOV疫苗，受試者也將包含80歲以下的年長者。

《環球時報》引述《紐西蘭先驅報》報導說，本周約有25名紐西蘭年輕人接種中國大陸重組雙組分新冠肺炎疫苗ReCOV，這是該疫苗第I期臨床試驗的一部分，也是大陸疫苗首次在發達國家開展臨床試驗。

報導稱，該試驗獲紐西蘭衛生部批准，由紐西蘭臨床研究機構（NZCR）和中國江蘇瑞科生物技術有限公司合作進行。紐西蘭《Stuff》新聞網表示，NZCR仍在陸續招募試驗參與者，並提供逾3000紐元（合台幣60330元）的報酬。大部分受試者是學生和年輕人，如果試驗成功，將會在紐西蘭開展一項涉及數千人的更大規模的試驗。

據瑞科生物網站介紹，江蘇省疾控中心與該公司組成由朱鳳才教授領軍的新冠疫苗聯合攻關團隊，重組新冠肺炎疫苗ReCOV採用了朱鳳才教授發明的中和抗體指導下的基於結構的先進疫苗設計理念。

《紐西蘭先驅報》引述NZCR醫學主任克里斯．韋恩的話說，紐西蘭一直被認為是進行臨床試驗的好地方，有著良好的衛生系統，願意試驗的人群，能提供高品質的研究資料，他對中國自主研發的疫苗予以肯定。他說，中國的研究成果舉世矚目，ReCOV疫苗可能比目前備受紐西蘭青睞的輝瑞疫苗更好。與輝瑞疫苗不同，ReCOV疫苗能對免疫系統的兩部分進行免疫。「從理論上講，如果病毒的某一部分發生了突變，某些疫苗將不再起作用，對病毒無法免疫。不過，如果疫苗對這兩部分都免疫了，病毒就更難從免疫系統中『逃逸』。」