藝人蔣偉文結婚10年育有2子，由於三級警戒延長，一家幾乎足不出戶，他感慨說，本來出了第7本料理書《一生必學的100道經典家常菜》，卻因疫情打亂計劃，不但分享會取消，連贈書給朋友的喜悅都沒了，日前8歲的大兒子生日，甚至許了希望沒有新冠肺炎病毒的願望，讓蔣偉文相當心疼孩子無法外出跑跳。

蔣偉文透露，最近看照片才發現，疫情爆發前一周，還跟媽媽一起過了母親節，因為媽媽很會煮糖醋排骨、青椒炒肉絲等家常菜，因此也送上這本新料理書《一生必學的100道經典家常菜》給媽媽做紀念，卻萬萬沒料到，如今這本書竟變成自己的「居家防疫菜單」，不過他自我安慰，這個月他都在當煮夫，剛好任老婆、小孩們點菜。

蔣偉文因疫情親子之間的互動變多了。 （艾迪昇提供）

他笑稱「罵小孩」頻率跟平常差不多，現在學校停課，跟孩子們相處時間變長，能觀察他們一整天的活動、學習能力跟情緒，也適時會做親子溝通。他每天白天8點半開始當小孩的「代課老師」，陪小學2年級的大兒子一起看影片，擔心小孩容易分心，一定陪在旁邊做功課。他中午、晚上就當廚師，還經常在臉書教網友防疫期間如何輕鬆煮。

蔣偉文在家下廚，兩個兒子當小幫手把米粉拉開拌勻，玩得不亦樂乎。 （艾迪昇提供）

由於小男生精力旺盛，兩個兒子不能出去玩，蔣偉文搬出互動式遊戲機機，讓他們在跳跳床上練功「放電」，消耗體力，但規定每天只能玩3次，每次半小時，他形容：「他們玩半小時就像在外面玩得滿頭大汗一樣。」

因疫情無法外出，蔣偉文送大兒子望遠鏡當生日禮物，讓他看看陽台外的景色。 （艾迪昇提供）

大兒子日前生日，第一個願望竟是「希望新冠（肺炎）病毒沒有」，蔣偉文送兒子望遠鏡，讓他在陽台一飽眼福，也期盼能早日安心走出家門。他透露花很多時間安撫小孩：「病毒不可怕，最可怕是我們自己不小心，不好好保護自己，要注意勤洗手，外出不要亂摸東西。」

蔣偉文雖然無奈現在演藝工作停擺，偶有零星業配，但認為這期間有更多的父母得煩惱生計、小孩升學問題，壓力更大，他正面思考：「我覺得我蠻幸運的，兩個小孩還小，課業還幫得上忙，在這期間盡量苦中作樂，希望帶給家裡一些好的回憶。」