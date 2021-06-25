疫情尚未和緩，全國三級警戒延長至7月12日，全台電影院面臨停業2個月的窘境。其中位在全台灣戲院密集度最高的西門町電影院業者，不約而同希望影院早日恢復營運。喜滿客影城向政府喊話：「希望我們施打疫苗比率快速提升，讓疫情不再擴散，讓各行各業恢復正常營運。」

全台電影片映演業共114家戲院，這段期間幾乎收入歸零，多達928個影廳閒置。即使停業期間，還是得每天維護昂貴的放映器材，以免機器出問題。此外，戲院各角落也得定期清潔消毒，避免鋪塵發霉。也就是說，即便沒有觀眾上門，業者依舊得出錢出力維護，才能隨時「滾動式」接招應對政策。

喜滿客絕色店在西門町電影街佇立數十個年頭。（業者提供）

喜滿客絕色店3月斥資數千萬打造西區旗艦影城。（業者提供）

在台經營有20年的喜滿客影城，目前於台北西門町及高雄夢時代各有1據點，面臨這場突如其來的風暴，特助Sharon十分無奈，透露公司力保正職員工，已先停止兼職人員的排班，在停止營運狀態下，平均1間戲院支付人力和租金，1個月就燒逾百萬老本。

喜滿客在影城空間設計結合了「文創藝術」展座。（業者提供）

喜滿客於高雄統一夢時代購物中心斥資數億元打造娛樂影城。（業者提供）

不過在大陸有10個據點的喜滿客影城，是公司的一大經營重心。去年疫情在對岸延燒時，他們不僅沒倒閉，今年更打算再開發2座新影城，業績持續成長。Sharon表示，公司管理層借鏡在大陸的經驗，雖民情和政策兩岸不盡相同，不過如何讓第一線的顧客安心觀影，是他們有信心的地方。