中央今天公布開放疫苗殘劑施打，台南市長黃偉哲表示，開放疫苗殘劑就像打開潘朵拉盒子，為了預防亂象，台南市疫苗尊重中央排序，依照優先順序施打，盡量打好打滿，避免留下疫苗殘劑，並依實際接種狀況逐步向下開放順位接種。

黃偉哲說，目前以中央原公布順位來施打，呼籲台南市民不要到醫療院所排隊，也不要要求候補，他說，著手盡量不要造成殘劑才是重點，才能避免有人利用特權打到疫苗，而有些人怎麼排也派不到的。

衛生局長許以霖說，疫苗殘劑開放預約接種，主因是有些縣市因AZ疫苗施打狀況不佳，台南施打率超過100％，沒有殘劑的問題，他比喻「大船一直開過來，大家依序上船就好了」，不要擔心打不到疫苗。

台南市陸續獲中央撥配13萬700劑AZ疫苗，截至24日統計，第1劑施打13萬3877人次，接種第2劑2649人次，疫苗迄已全數用罄，台南疫苗施打劑數逾104％，沒有殘劑問題。衛生局說，造冊時已涵蓋相對優先順位備用名單，真遇到殘劑，就會主動通知名單上的人接種。

許以霖說，以目前即將開放的第八類65歲以上長者、55至64歲具原住民身分者造冊狀況，應不會有殘劑問題。