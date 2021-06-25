唐獎教育基金會25日晚間表示，2020年唐獎生技醫藥獎得主岸本忠三及其團隊，開發的生物製劑藥物安挺樂Actemra（tocilizumab）獲得美國FDA緊急授權（EUA）使用治療COVID-19病人。該生物製劑藥物 是由Genetech藥廠申請，FDA在24日通過EUA），開發者是現任日本大阪大學岸本忠三（Tadamitsu Kishimoto）教授及其團隊與中外製藥株式會社成功開發的抗IL-6受體抗體藥物。

岸本忠三在研究一般免疫反應機制的時候，發現到一個會調節抗體產量的細胞激素，這個因子在日後被命名為介白素-6（IL-6）。他的團隊辨識並且選殖出IL-6及其受體，進而證明IL-6和許多發炎性疾病的成因有關，包括類風濕性關節炎及幼年特發性關節炎等，並於後續將該機制成功開發為安挺樂Actemra。

安挺樂Actemra（tocilizumab）為靜脈點滴注射劑，可抑制促發炎細胞激素IL-6在類風濕性關節炎等發炎反應，目前核准用於治療類風濕性關節炎（RA）、多關節性幼年型原發性關節炎（PJIA）、全身性幼年型原發性關節炎（SJIA）。