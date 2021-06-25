為慶祝14歲兒子生日，以移除綠鬣蜥聲名大噪的網紅吳小珍一家4口，特別製作焦黃酥脆的窯烤「脫皮綠鬣蜥」披薩慶生，但影片PO上網後，不少網友卻十分反彈，認為畫面「好噁心」、「好殘忍」，引發熱議。

網紅吳小珍日前PO出一段「窯燒恐龍～綠鬣蜥上菜」的影片，稱家裡14歲吳小弟壽星想吃「窯燒綠鬣蜥」，因此全家人特地移除一隻約1公尺長的綠鬣蜥進行料理，只是影片中，吳家大兒子雖然淡定說明處理步驟，先將「龍肉」浸泡醬汁，讓醬汁入味，接著用手幫其按摩，可綠鬣蜥外皮被脫得光溜溜，不說還以為是「金黃烤鴨、無毛雞」的景象，依舊引來兩極評價，有許多網友高呼「好噁心」、「太高調」、「太殘忍」，也有人認為像鱷魚肉，沒什麼大不了，另外更有人覺得吳小弟弟很勇敢，直言「鄉下人的生活就是這麼樸實無華」。

而吳爸爸也在片中強調，外表凶惡、生猛的綠鬣蜥，是中南美洲普遍的食用肉，只要將內臟清乾淨，加上高溫火烤，就沒有生菌疑慮，便可成為桌上珍饈，至於味道如何，影片並未詳細交代。

值得一提的是，由於在台灣中南部地區，綠鬣蜥適應良好、無天敵，又會啃食農作物，或在田埂、土堤邊挖洞躲藏，已造成當地農民極大困擾，因此其已被政府列為入侵種，並逐步展開移除作業。