大陸女星李沁出道逾10年，直到2018年在古裝劇《如懿傳》中飾演香妃，在一票貌美女星中脫穎而出，更被譽為「最美妃子」；李沁在爆紅後，戲約不斷，近期更有兩部戲劇同時播出引起討論，日前又拍了一張淡妝證件照，逆齡顏值讓網友看了以為是大學生。

今年將滿30歲的李沁，踏入演藝圈超過10年，但近年才真的紅到讓人記住她是誰，從小就是科班出生學表演藝術，不是一個空有外表的花瓶；她18歲就被挖掘，當年她就像是古典小說走出來的少女清新脫俗，一雙水汪汪眼睛像是會說話。

大陸女星李沁出道超過10年，近年才真正大紅大紫。(圖/ 摘自李沁微博)

日前李沁PO出證件照，逆齡顏值讓網友以為是大學生。(圖/ 摘自李沁微博)

近期李沁主演的兩部電視劇《愛上特種兵》和《海上繁花》正在熱播，23日她在微博分享一張證件照，她把頭髮全部紮成一個丸子頭，臉上只有淡淡的妝容，身穿白色上衣，望向鏡頭微笑，特別有朝氣的模樣，彷彿像是一個大學生；而她的動態寫著，「用證件照端水，靠的是細節」，似乎透露照片裡有亮點。

她的逆齡顏值讓許多網友忍不住讚嘆，「沁沁好美」、「最美證件照」、「唉呀，這是誰這麼好看」、「哇，證件照都這麼好看」；有內行粉絲跳出來解謎，原來李沁的證件照中，左右邊的耳環各有不同意思，左耳戴了花朵耳環代表《海上繁花》，右耳戴著@符號的耳環代表《愛上特種兵》，偷偷宣傳自己兩部作品，也讓眾人看到她古靈精怪的一面。