美國商務部25日公布，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標 －核心個人消費支出物價（PCE）指數，在5月月增0.5％、年增3.4％，年增率創下1992年4月以來的近30年新高，顯示隨著美國各州陸續解封、經濟加速復甦，通膨壓力持續攀高。

數據顯示，5月核心PCE指數月增0.5％、年增3.4％，低於市場預期的月增0.6％、年增3.5％。未扣除波動性較大的食品和能源的5月PCE指數月增0.4％、年增3.9％，年增率創下2008年8月以來新高。市場預估為月增0.5％、年增4.2％。

商務部亦公布，5月個人所得經季調後月減2％，優於4月的月減13.1％，顯示美國政府發放紓困金導致民眾收入暴增的效應逐漸消退。

5月個人支出持平，市場預期為月增0.4％，4月支出則從月增0.5％上修至0.9％。受疫苗接種率提高、美國各地陸續解封的影響，加上先前紓困支票提高儲蓄率，促使民眾如今開始外出消費。